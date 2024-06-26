Наступления РФ на Харьковщине "забуксовали" и Украина бьет оттуда по территории врага, говорит аналитик.

Недавний удар Сил обороны по российскому ЗРК "Панцирь-С1" под Белгородом означает провал российской стратегии "буферных зон", сообщил аналитик Bild Юлиан Рёпке.

"Когда в мае ВС РФ перешли в наступление в Харьковской области, одной из целей было создание "буферных зон", чтобы ВСУ не могли обстреливать Белгород с приграничной территории. Россия стала продвигаться по двум направлениям: на Липцы и на Волчанск. Оба наступления захлебнулись, а между ними образовался коридор, который по-прежнему контролирует Украина. Именно оттуда HIMARS и ударили по "Панцирям" под Белгородом", - сказал аналитик.

Как сообщалось, 22 июня, вблизи Белгорода прогремели мощные взрывы. Силы обороны поразили ракетами HIMARS российские комплексы ПВО "Панцирь-С1". Они прикрывали областной центр с юга и находились в 37 км от госграницы.

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Рёпке напомнил, что дальнобойность HIMARS достигает 85 км, они могли находиться не на самой границе, а в 30-40 км к югу.

Справка УНИАН. "Панцирь-С1" - это универсальная дорогостоящая ПВО наземного базирования. Комплекс предназначен для защиты малоразмерных объектов от средств воздушного нападения (как пилотируемых, так и беспилотных). Кроме того, он способен вести борьбу с легкобронированными наземными целями, а также живой силой противника. Один такой ЗРК стоит около 14 миллионов долларов.

По состоянию на 12 июня 2024 года редакторы Oryx Blog нашли фото или видео подтверждения безвозвратной потери Россией 17 комплексов "Панцирь-С1" (уничтоженных или захваченных украинскими военными), 15 уничтоженных и 2 захваченных.

Потери России на фронте - последние новости

Как писал УНИАН, недавно Силы обороны уничтожили пункт управления мотострелкового полка России в Белгородской области. В Генштабе сообщили, что по результатам боевой работы зафиксировали взрывы.

Кроме того, в ночь на 21 июня украинские бойцы поразили склад "шахедов" в Краснодарском крае РФ. Как известно, кроме средств поражения, также были уничтожены квалифицированные инструкторы, которые готовили персонал по обслуживанию пусков "Shahed-136/Герань-2", и курсанты, которых учили наносить удары по территории Украины с помощью иранских беспилотных систем.

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