Это универсальная дорогостоящая ПВО, которая может сбивать большое количество целей.

22 июня в сети распространилась информация об уничтожении украинскими силами обороны ЗРК "Панцирь-С1" под Белгородом. Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко рассказал "24 Каналу" об особенностях этого ЗРК и объяснил, в чем заключается важность его уничтожения.

"Панцирь-С1" - это универсальная дорогостоящая ПВО наземного базирования. Один такой ЗРК стоит около 14 миллионов долларов.

Как акцентировал внимание Романенко, это не просто ЗРК, а ЗРПК - то есть зенитный ракетный пушечный комплекс.

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"То есть на нем есть и пушки, и ракеты. Это универсальный комплекс, который действует по целям на малых высотах. Потенциально они могут сбивать много целей", - рассказал он.

Эксперт отметил, что за этот год Украина значительно продвинулась к тому, чтобы сделать опасной воздушную зону над Крымом для всех летательных аппаратов России.

В прошлом году у нас было стратегическое достижение на море, а в этом году мы достигаем результатов в воздухе. Для этого нам нужны еще дополнительные средства", - отметил военный эксперт.

В частности, по его словам, для Украины важными в этом смысле являются дальнобойные ракеты ATACMS и, конечно, истребители четвертого поколения - то есть F-16. Тогда уничтоженных российских ПВО и не только будет еще больше.

ВСУ наносят точные удары по оккупантам

22 июня появилась информация, что украинская ракета поразила пусковую установку "Панцирь-С1" в районе поселка Дубовое Белгородской области РФ.

А всего за несколько дней до того на юге Украины враг потерял еще один "Панцирь-С1".

Сегодня в Генштабе сообщили об успешном ударе по пункту управления мотострелкового полка врага, который располагался в населенном пункте Нехотеевка Белгородской области.

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