После боевой работы зафиксировали взрывы.

Силы обороны Украины уничтожили пункт управления мотострелкового полка России, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"Воздушные силы Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли успешный удар по пункту управления мотострелкового полка врага, который располагался в населенном пункте Нехотеевка Белгородской области (РФ. По результатам боевой работы зафиксированы взрывы. Цель успешно поражена", - сообщили в Генштабе.

Напомним, накануне стало известно, что Силы обороны поразили еще одну важную цель России - склад "шахедов" в Краснодарском крае РФ. Также, кроме "шахедов" там были уничтожены квалифицированные инструкторы, которые готовили персонал по обслуживанию пусков "Shahed-136/Герань-2", и курсантов, которых учили наносить удары по территории Украины с помощью иранских беспилотных систем

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Накануне аналитики из Института изучения войны сообщили, что российские оккупанты начали свое летнее наступление на фронте. В частности, об этом может свидетельствовать увеличение активности на направлении Торецк-Горловка, где в течение года было спокойнее.

Между тем в Генштабе сообщили об успешном уничтожении российских сил и средств - только за прошедшие сутки было ликвидировано 1270 вражеских военных, а также кучу вражеской техники.

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