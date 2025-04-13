По словам дипломата, у США закончились "кнуты" для РФ, из-за чего агрессору предлагают только "пряники".

Ракетный удар по Сумам в очередной раз подтвердил, что россияне всегда найдут оправдание своим атакам по гражданским украинцам. Об этом заявил дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании (с 2020 по 2023 год) Вадим Пристайко в эфире Espreso.

"Криворукость русских никто не отменял, и неточность их оружия тоже является фактором, который, к сожалению, приводит к многочисленности жертв среди мирного населения. В этом контексте западное оружие гораздо более точное, и когда мы пытаемся что-то атаковать, мы стараемся сделать с минимальными жертвами. Но, вы видите, так же их телевизионные эти все оправдатели то же говорят - что это мы виноваты, мы сбивали ракеты по дороге, еще что-то произошло. То есть всегда найдется объяснение", - сказал он.

Пристайко отметил, что ударом по Сумам россияне хотели послать США сигнал о том, что "ставки повышаются". По его словам, это в первую очередь политический сигнал.

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"Я думаю, США его получили. Сигнал следующий: ставки повышаются, и они будут повышаться до того момента, пока Россия не будет удовлетворена той позицией, которую заняли Соединенные Штаты на переговорах. И поездка Уиткоффа (спецпосланник президента США Стив Уиткофф - УНИАН) - это уже не первый раз, это четыре часа разговора, сколько бы ни была она часов, это свидетельство того, что Соединенные Штаты идут снова, очередной раз навстречу. Они понимают, что им опять очередной раз придется что-то бросать на стол. Именно поэтому они заговорили о возможном разделении Украины на какие-то регионы, на передачу регионов России и так далее", - добавил Пристайко.

Дипломат считает, что у американцев "заканчиваются аргументы и украинские территории, которые они готовы отдать россиянам".

"Путин спокойно просто повышает ставки, потому что никаких кнутов нет в наборе американцев, есть только пряники. Так переговоры с агрессором не ведутся", - резюмировал Пристайко.

Удар РФ по Сумам - важные новости

Напомним, что сегодня, 13 апреля, россияне нанесли ракетный удар по Сумам. В результате атаки погибли 34 человека, включая двух детей.

Европейские лидеры выступили с заявлениями, в которых осудили российский удар по центру города Сумы. Они заявили, что в ответ на это необходим решительный ответ.

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