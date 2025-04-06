Этот завод производит "миллионы километров оптоволокна", которое очень активно используется на линии фронта, говорит Гетьман.

Поставки дронов на оптоволокне для российской армии на время уменьшатся из-за атаки украинских беспилотников по заводу в городе Саранск, что в республике Мордовия РФ. Об этом ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман сказал в интервью Украинскому радио.

По его словам, завод, по которому попали украинские дроны, связан с военно-промышленным комплексом РФ: он производит оптоволокно для российских дронов.

"Дроны на оптоволокне не уязвимы для РЭБ. Это был единственный в России завод, который производит оптоволокно. Расстояние до него (от границы Украины, - ред.) чуть меньше 700 км. И из того, что говорили руководители Мордовии, было зафиксировано 4-6 дронов. Конечно, по их словам, они были якобы обезврежены, но в результате что-то неизвестное попало, и завод полностью не остановил свои производственные возможности, но они существенно повреждены", - рассказал эксперт.

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Гетьман утверждает, что этот завод производит "миллионы километров в год оптоволокна", которое очень активно используется на линии фронта.

"Какие-то запасы у россиян на складах еще остались, но поставки на время приостановятся. Поэтому уменьшится поставка дронов на оптоволокне", - отметил ветеран.

Он добавил, что найти способ противодействия дрону на оптоволокне трудно, ведь его не заглушишь электромагнитными волнами. Здесь разве что немного помогут сетки.

"Когда дрон на кабеле, то как его можно извне заглушить? Никак, здесь нельзя ничего придумать. Поэтому как бороться - это уже военное дело. Сетки, конечно, помогают, потому что они не могут через них пролететь. Еще во время Второй мировой войны были дирижабли с сетками, и это работало, потому что самолеты в них врезались и не могли пролетать", - подчеркнул Гетьман.

Дроны на оптоволокне: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов раскрыл истинную суть дронов на оптоволокне. По его словам, подобные решения применяются уже много десятилетий. "ПТУРы все советские - противотанковые управляемые ракеты - они все работали на проводе. Суть та же самая. Это решение 70-х годов. Сейчас просто сменили провод на оптоволокно, по сути тот же провод, и подключили не к противотанковой ракете, а к дрону", - рассказал он.

Как заявил накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, на фронте уже работают украинские дроны на оптоволокне дальностью 20 км. Он отметил, что беспилотники демонстрируют эффективность на фронте. Только в марте БПЛА различных типов поразили и уничтожили более 77 тысяч российских целей. Это на 10% больше, чем в феврале.

В то же время военные говорят, что у дронов на оптоволокне есть серьезный недостаток - это именно невозможность заглушить его с помощью систем РЭБ. По словам заместителя командира аэромобильного батальона 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Богдана Януша, если оптоволоконный провод переламывается во время атаки на цель, дистанционную детонацию БПЛА провести уже не получится.

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