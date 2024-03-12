Во вторник, 12 марта, российские оккупанты нанесли удары по Кривому Рогу Днепропетровской области. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на подлую атаку.
"Сейчас продолжается спасательная операция в Кривом Роге. Последствия российской ракетной атаки. Разрушения в девятиэтажном жилом доме. Много раненых, среди них тяжелые. Есть и ребенок. По состоянию на это время двое погибших (количество погибших возросло до 3, – УНИАН). Мои соболезнования родным и близким", – заявил глава государства.
Зеленский отметил, что под завалами ищут людей.
"Работы будут продолжаться сколько нужно. Я благодарен каждому и каждой, кто работает там, на месте, спасает, оказывает медицинскую помощь. Поручил как можно быстрее обеспечить помощью всех, кто в этом нуждается", – резюмировал президент.
Он также опубликовал видео с места удара:
Ракетный удар по Кривому Рогу
Россияне атаковали Кривой Рог вечером 12 марта. Александр Вилкул сообщил, что в городе зафиксировано как минимум три попадания. В частности, враг попал в девятиэтажный и пятиэтажный дома.
По состоянию на 20:38 было известно о трех погибших в результате атаки. Также сообщалось о 38 пострадавших, среди них были дети. Сейчас продолжаются спасательные работы, под завалами могут находиться люди.