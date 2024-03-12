Президент заверил, что работы будут продолжаться сколько нужно.

Во вторник, 12 марта, российские оккупанты нанесли удары по Кривому Рогу Днепропетровской области. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на подлую атаку.

"Сейчас продолжается спасательная операция в Кривом Роге. Последствия российской ракетной атаки. Разрушения в девятиэтажном жилом доме. Много раненых, среди них тяжелые. Есть и ребенок. По состоянию на это время двое погибших (количество погибших возросло до 3, – УНИАН). Мои соболезнования родным и близким", – заявил глава государства.

Зеленский отметил, что под завалами ищут людей.

"Работы будут продолжаться сколько нужно. Я благодарен каждому и каждой, кто работает там, на месте, спасает, оказывает медицинскую помощь. Поручил как можно быстрее обеспечить помощью всех, кто в этом нуждается", – резюмировал президент.

Он также опубликовал видео с места удара:

Ракетный удар по Кривому Рогу

Россияне атаковали Кривой Рог вечером 12 марта. Александр Вилкул сообщил, что в городе зафиксировано как минимум три попадания. В частности, враг попал в девятиэтажный и пятиэтажный дома.

По состоянию на 20:38 было известно о трех погибших в результате атаки. Также сообщалось о 38 пострадавших, среди них были дети. Сейчас продолжаются спасательные работы, под завалами могут находиться люди.

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