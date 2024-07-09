Спасатели деблокировали тело последней жертвы атаки - девушки 2006 года рождения.

В Киеве завершены поисково-спасательные работы в жилом доме в Шевченковском районе, куда в понедельник, 8 июля, ударили оккупанты.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киева. Спасатели деблокировали тело девушки 2006 года рождения. Продолжаются аварийно-восстановительные работы.

"В результате вчерашней вражеской атаки по Киеву погибли 33 человека, среди них 5 детей, 121 – пострадали, среди них 10 детей, 11 человек спасены", – говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что на месте проведения работ остаются почти 100 спасателей и 8 единиц аварийно-спасательной техники и инженерной техники.

В то же время в полиции Киева уточнили, что возраст погибших детей – от 8 до 17 лет.

"Сейчас из-под завалов деблокировано тело последней жертвы ракетного обстрела – 17-летней девушки. Всего по состоянию на сейчас в Киеве в результате вражеской атаки погибли 33 человека, из них 5 детей в возрасте от 8 до 17 лет", – заявили правоохранители.

Удар РФ по Киеву 8 июля

Утром 8 июля российские террористы нанесли удар по Украине. В Кривом Роге погибли 10 человек. Количество жертв в Киеве – более 30. Известно, что РФ ударила по двум медицинским учреждениям столицы. В частности, под удар попала детская больница "Охматдет". Там погибли два человека.

Кроме того, враг ударил по зданию, где расположена частная клиника ADONIS. Там погибли погибли семь человек – двое пациентов и пятеро сотрудников клиники.

Также оккупанты ударили по жилому дому в Шевченковском районе города. Среди погибших были дети. 9 июля стало известно, что оккупанты убили 10-летнего украинского каратиста Максима Симанюка с сестрой и матерью – они были дома, когда их убила ракета российских террористов.

Вас также могут заинтересовать новости: