Боеспособность будет восстановлена, добавил Игнат.

В Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины призвали не драматизировать ситуацию вокруг попадания в районе аэродрома в Хмельницкой области.

В эфире Радио Свобода представителя воздушных сил Юрия Игната спросили, действительно ли был поврежден аэродром. Он ответил, что информация всегда "бежит впереди нас". "Когда речь идет о ракетных ударах, мы понимаем, что надо более или менее так дозированно подавать эту информацию. Враг следит за всем. Ну да, действительно, была ракетная атака - 40 ракет, "шахеды". Было попадание в пределах аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области", - сказал Игнат.

Он добавил, что не будет комментировать детали атаки, чтобы российские захватчики не получили дополнительную информацию. "Я хочу сказать, что боеспособность будет восстановлена там. Я думаю, что не стоит драматизировать ситуацию", - заверил он.

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Удар по Хмельницкой области: что известно

Напомним, что вчера Россия в очередной раз провела ночную массированную атаку по Украине, применив дроны и ракеты.

Утром в Хмельницкой областной военной администрации сообщили, что было зафиксировано попадание по объектам на территорий области. Отмечалось, что один из них - военный.

В официальном сообщении говорилось о пожарах на складах горюче-смазочных материалов и хранении боевых материальных ценностей, а также о выводе из строя пяти летательных аппаратов.

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