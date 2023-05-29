Пока нет данных о пострадавших, они уточняются.

В ночь на 29 мая 2023 года российские оккупанты нанесли удары по объектам Хмельницкой области. Один из них - военный. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщила ОВА.

Отмечается, что продолжаются работы по локализации пожаров на складах горюче-смазочных материалов и хранению боевых материальных ценностей.

"Выведены из строя 5 летательных аппаратов. Начаты восстановительные работы взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении Хмельницкой ОВА.

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Комбинированная атака РФ на Украину 29 мая 2023 года

В ночь на 29 мая 2023 года Россия устроила комбинированную атаку на Украину, запустив ракеты и дроны-камикадзе. Сообщалось о звуках взрывов в ряде областей Украины.

В Киеве в результате падения обломков в Подольском районе пробита крыша одноэтажного жилого дома, без жертв. В полиции Киевщины показали фото последствий атаки РФ этой ночью.

В Одессе обломки дрона попали в объект портовой инфраструктуры, произошел пожар.

Во время ночной атаки силы обороны Украины уничтожили 37 российских крылатых ракет и 29 ударных беспилотных аппаратов "Shahed-136/131".

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