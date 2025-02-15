Когда российский "Шахед" атаковал ЧАЭС, он пробил двухслойное пространство новой арки.

Если в укрытии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), построенном в 1986 году, произойдет авария, тогда может быть локальная утечка радиоактивных веществ. Об этом рассказал эксперт по радиационной безопасности Александр Купный в эфире "Киев 24".

"Стоит различать старое укрытие, построенное в 1986 году, и новое НБК, которое ошибочно называют укрытием, - это новый безопасный конфайнмент, то есть арка. И повреждена именно арка, а не укрытие 1986 года. К счастью, сооружение 1986 года до сих пор стоит достаточно стабильно", - сказал он.

Он пояснил, что когда российский "Шахед" атаковал ЧАЭС, он пробил двухслойное пространство. Избыточное давление в межарковом пространстве предотвращает выход из арки радиоактивных веществ. Сейчас же этот барьер нарушен.

Эксперт предупредил, что если в конструкции 1986 года произойдет авария, тогда может быть локальная утечка радиоактивных веществ.

"Дрон пробил двухслойное пространство. То есть, там есть арка и она имеет два слоя: внутренний и внешний. И сейчас этот барьер нарушен. Если на самом объекте укрытия 1986 года случится какая-то авария, тогда возможно какая-то утечка будет. Но она будет локальной, сомневаюсь, что она выйдет за пределы 10 километровой зоны", - объяснил Купный.

Вражеская атака на ЧАЭС - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 февраля Россия атаковала Чернобыльскую АЭС. В результате попадания повреждена конструкция укрытия.

В то же время СБУ показала обломки "Шахеда", которым россияне атаковали ЧАЭС. Для максимального огневого поражения этот ударный беспилотник был снаряжен фугасной боевой частью.

По оценкам экспертов, рашисты целенаправленно ударили именно по этому объекту. Следователи СБУ открыли уголовное производство по факту российской атаки по укрытию 4-го энергоблока ЧАЭС и вместе с соответствующими органами работают на месте происшествия. Этот удар россиян классифицируется как военное преступление.

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