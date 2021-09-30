Украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех лиц, которых удерживают в связи с вооруженным конфликтом, и принимает все необходимые для этого меры.

Украинская сторона на переговорах в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе заявляет, что удалось разблокировать работу рабочей гуманитарной подгруппы, которая занимается освобождением пленных.

Как сообщает украинская делегация для участия в ТКГ в Facebook, 29 сентября состоялось очередное заседание группы в режиме видеоконфреренции.

В частности, в гуманитарной части стороны переговоров поприветствовали разблокирование работы гуманитарной подгруппы, важную роль в котором сыграло предоставление украинской стороной гарантий безопасности для разблокирования работы КПВВ с российской стороны. Украинская делегация вновь призвала ускорить подготовку к проведению следующего этапа одновременного взаимного освобождения удерживаемых в связи с конфликтом людей.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в который раз подчеркнул, что разблокирование работы КПВВ со стороны временно оккупированных территорий позволило бы решить вопросы социально-экономической поддержки граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях.

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Вместе с тем в вопросах безопасности украинская делегация в очередной раз призвала обеспечить строгое соблюдение режима прекращения огня и немедленно прекратить его нарушения.

Также украинская сторона направила соответствующие ноты в ОБСЕ о грубых нарушениях режима прекращения огня российскими вооруженными формированиями и о потерях со стороны Украины.

В политической части стороны сосредоточились на работе по повестке дня. Так, украинская делегация еще раз подчеркнула, что основой для урегулирования является выполнение решений лидеров государств "нормандского формата", в частности - Парижского саммита.

Кроме того, в рамках подгруппы по социальным и экономическим вопросам обсуждались вопросы водоснабжения по обе стороны линии разграничения, организация визита инспекторов МАГАТЭ на неподконтрольные территории. Также стороны продолжают определять возможные пути использования цифровых инструментов для выплаты пенсий маломобильным гражданам Украины на неподконтрольной территории.

"Следует отметить, что на этот раз российская делегация повела себя несколько странно. В частности, российские представители выдвинули предложения по "...всеобщему голосованию" по отдельным собственными инициативами, "...голосования по умолчанию" и тому подобные вещи, которые противоречат переговорам и нарушают принципы принятия решений в ОБСЕ, предусматривающие принятие всех решений исключительно консенсусом. Однако, эти попытки навязать свои предложения за пределами повестки дня не нашли понимания ни у украинской делегации, ни у представителей ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Следующее заседание запланировано на 13 октября.

Как сообщал УНИАН, по данным омбудсмена Людмилы Денисовой, на оккупированном Донбассе удерживают в плену 280 украинцев, пропавшими без вести на территориях ОРДЛО считаются 258 человек.

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Автор: Виталий Саенко