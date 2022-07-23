Он погиб в Международный день шахмат.

13-летний Дмитрий, погибший во время удара российских оккупантов по Киевскому району Харькова, оказался сыном украинской шахматистки, международного мастера (WIM) Виктории Кубаты.

Об этом сообщила чемпионка Европы по шахматам Наталья Жукова.

"20 июля, в Международный день шахмат, во время утренних обстрелов Салтовского района города Харьков погибли три человека: среди них – 13-летний мальчик, сын шахматистки WIM Виктории Кубаты. Его сестра, ученица 9-го класса, получила тяжелые ранения, и сейчас врачи борются за ее жизнь", – написала она.

Убитый оккупантами 13-летний мальчик учился в 17-й школе Харькова. Российские оккупанты уничтожили ее 1 июня – в День защиты детей.

"А в это время шахматисты России и Беларуси спокойно играют в шахматы, ведь это не их война?", - возмутилась Жукова.

Фото погибшего мальчика и его отца, который два часа читал над сыном молитвы, не отходя от тела и держа его за руку, облетело мировые СМИ. Кадры публиковали Reuters. Mirror, Euronews, NYT и другие.

Напомним, 21 июля около 09:30 оккупанты нанесли удары по жилым районам Харькова. Сообщалось о 4 погибших и 25 раненых.

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