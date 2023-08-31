Соответствующая тенденция с наказаниями появилась в конце августа.

На временно оккупированной территории Украины продолжает ухудшаться логистическое обеспечение личного состава российских оккупационных войск, об этом свидетельствует введение ограничений в продовольственном обеспечении отдельных воинских частей.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. Так, по ее словам, российским оккупационным администрациям Сватовского района Луганской области сообщили, что с сентября 2023 года местные подразделения перестанут снабжать продовольствием.

"Показательно, что применение ограничений в продовольственном обеспечении для наказания личного состава стало одной из характерных особенностей проведения так называемой специальной военной операции ВС РФ в Украине. В частности в конце августа этого года вблизи населенного пункта Покровское Запорожской области российской полицией в так называемом "зиндане" (выкопанной глубокой яме) за отказ участвовать в боевых действиях содержится более 50 российских военнослужащих, которых кормят скудным пайком продуктов лишь один раз в сутки", - рассказала Маляр.

Она указали, что такие характерные "зинданы" враг также применяет для наказания украинцы на временно оккупированных территориях за нарушение комендантского часа или же по другим надуманным причинам.

Вместе с тем, как отметила замминистра, в Донецк массово прибывают мобилизованные на территории России лица, большинство из которых трудовые мигранты из бывших советских республик, которые в свое время выехали на заработки и получили российские паспорта.

Маляр проинформировала, что со слов указанных лиц, их фактически силой, под конвоем доставили на территорию Украины. Сейчас их содержат под стражей в домах, владельцы которых депортированы в Россию.

"Запас сухих пайков, полученных мобилизованными, практически закончился, другого продовольственного обеспечения до прибытия в боевые подразделения для них не предусмотрено", - добавила она.

ВСУ ликвидировали еще 600 оккупантов по состоянию на утро 31 августа

Как сообщал УНИАН, на протяжении минувших суток украинские защитники ликвидировали еще более 600 российских захватчиков и уничтожили десятки единиц вражеской артиллерии, танков и боевых бронированных машин. С начала полномасштабного вторжения потери российских захватчиков составили около 263 020 человек.

Кроме того, за сутки уничтожено 13 российских танков, восемь боевых бронированных машин, 31 артиллерийскую систему, одну реактивную систему залпового огня, 22 беспилотника оперативно-тактического уровня, 26 крылатых ракет, 23 единицы автомобильной техники и автоцистерн и 5 единиц спецтехники.

Вас также могут заинтересовать новости: