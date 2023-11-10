Наши защитники отработали по вражеским целям дронами-камикадзе и устроили там феерический взрыв.

Контрразведчики службы безопасности Украины уничтожили склад боекомплектов российских оккупантов на юге.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ в Telegram. Как отмечается, по целям отработали бойцы 13 Управления военной контрразведки СБУ.

"Наши воины отработали по вражеским целям дронами-камикадзе и устроили там феерический салют. Теперь на этом направлении у российских захватчиков стало меньше боеприпасов для обстрела наших защитников, а также грузовиков для их доставки", - говорится в сообщении спецслужбы.

Новые потери РФ в Украине

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 800 оккупантов и сейчас потери россиян в войне против Украины приближаются к 310 тысячам человек.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск поразили 2 пункта управления, 4 артиллерийских средства и станцию радиоэлектронной разведки противника.

На одном из направлений ВСУ уничтожили интересную российскую установку РФ - станцию радиоэлектронной борьбы "Свет-КУ". Пресс-служба Сил обороны юга Украины сообщила, что за минувшие сутки ликвидировано 55 оккупантов. Уничтожены две единицы автомобильной техники врага, две лодки, пункт боепоставки, пушка, а также упомянутое редкое оборудование противника.

В течение суток (с 7.00 до 7.00) противник нанес 5 авиационных ударов по Херсонской области - во время бомбардировки враг сбросил 24 кабы и между ними запустил крылатую ракету Х-31П, которая самоликвидировалась в воздухе. По данным пресс-службы, авиационные бомбы были направлены по жилым кварталам прибрежных населенных пунктов.

Вас также могут заинтересовать новости: