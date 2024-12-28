В ночь на субботу, 28 декабря, российская захватническая армия атакует Украину дронами-камикадзе типа "Shahed". В результате налета в Николаеве начался пожар.

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины предупреждало, что с юга в сторону города летит группа российских беспилотных летательных аппаратов. Местные жители сообщили, что слышали в городе взрывы. Впоследствии глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил о последствиях атаки:

"В Николаеве в результате атаки "шахедов" предварительно горит крыша многоэтажки".

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