Сейчас известно о двух пострадавших.

Этой ночью Харьков оказался под обстрелом со стороны российских захватнических войск, в городе раздаются громкие взрывы.

В 00:35 Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило о ракетной опасности для Харьковской области. Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов написал, что россияне наносят удары.

Через несколько минут мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в Харькове слышны сильные взрывы. Он призвал людей быть осторожными. Начальник Харьковского гарнизона и сил обороны Харькова Сергей Мельник предупредил о новых пусках ракет.

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Обновлено в 01:26: По данным ОВА, Харьков атаковали двумя ракетами С-300. Повреждено остекление и внешняя отделка четырех многоквартирных домов. Пострадали два человека, состояние легкое, им оказали медицинскую помощь на месте.

Обновлено в 01:23: Синегубов сообщил, что также российские захватчики ударили по центральной части Золочева Богодуховского района ракетами, предварительно - двумя С-300. Повреждены админпомещения, о пострадавших не сообщалось.

Обновлено в 01:17: Мэр Харькова пишет, что сейчас известно о двух пострадавших - оба с осколочными ранениями. На месте продолжается поисково-спасательная операция.

Обновлено в 01:04: Терехов сообщил, что оккупанты нанесли целенаправленный удар по жилому комплексу в Шевченковском районе. Предварительно - ракетой С-300.

Обстрелы Харькова: последние новости

Как сообщал УНИАН, на днях оккупанты ударили по телевизионной башне в городе. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что таким образом Россия пытается ограничить город в связи и доступе к информации.

В тот же день российские войска снова атаковали город. Местные власти сообщали, что в результате атаки возникло возгорание на территории птицефабрики.

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