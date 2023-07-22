До 2022 таких машин выпустили всего 10 единиц, отметил эксперт.

Затрофеенная Вооруженными силами Украины российская уникальная БМО-Т (тяжелая боевая машина огнеметчиков) попала на видео.

"Очень интересное видео. На нем запечатлен процесс эвакуации танков Т-72Б и Т-72Б3 уникальной машиной как БМО-Т", - отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его информации, до 2022 таких машин выпустили всего 10 единиц:

"Стоимость одной такой машины оценивается в $400 тысяч, а в Украине их было уничтожено от 3 до 5, в зависимости от источников. Но до вчерашнего дня не было ни единого доказательства трофейной БМО-Т у ВСУ. Что же, трофеев много не бывает, особенно таких уникальных, как эта БМО-Т!".

Коваленко добавил, что видео лишний раз доказывает, что верифицированные (подтвержденные) данные о потерях россиян в технике кардинально отличаются от действительности.

Потери России в Украине на 22 июля - что сообщалось

Напомним, общие боевые потери России в Украине с начала вторжения уже составили ориентировочно 241 330 человек личного состава. За последние сутки украинские бойцы ликвидировали еще 640 оккупантов.

Также Россия потеряла на поле боя в Украине не меньше 4140 танков, 8096 боевых бронированных машин, 4629 единиц ствольной артиллерии, 693 реактивных систем залпового огня, 448 установок ПВО.

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