Завод атаковали сегодня ночью.

В Краснодарском крае продолжает пылать Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, который успешно поразили этой ночью.

Россияне публикуют в сети видео масштабного пожара, который можно наблюдать из разных частей Туапсе. На одном из роликов - вид из поезда или электрички, которая как раз прибывает на соответствующую станцию. Пассажиры смотрят на огонь, а на фоне звучит: "Мы прибываем на станцию Туапсе".

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев еще утром заявил, что в результате украинской атаки на нефтекомплекс загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара составляла более 1 тысячи квадратных метров, к его тушению задействовали 121 человека и 39 единиц техники.

Как известно, Туапсинский нефтеперерабатывающий завод является одним из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Он входит в состав нефтяной компании "Роснефть".

Атаки на российские НПЗ

Как известно, нефть и нефтепродукты являются основным источником доходов России. Убытки НПЗ сокращают экспорт топлива, уменьшают налоговые поступления и подрывают финансирование российской армии.

В мае 2024 года Министерство энергетики России прекратило публикацию статистических данных по производству бензина, ссылаясь на обеспечение информационной безопасности рынка нефтепродуктов.

На днях стало известно, что украинским бойцам удалось поразить Московский нефтеперерабатывающий завод и, вероятно, линейно-производственную диспетчерскую станцию "Стальной конь" в Орловской области.

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