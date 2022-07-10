Враг на протяжении последнего времени ежедневно обстреливает Днепропетровскую область, прежде всего - Криворожский район.

Российские оккупанты в очередной раз ударили по Криворожскому району Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Снова вражеские ночные обстрелы. Враг ударил по Криворожскому району. Попал по Зеленодольской общине. Населенные пункты не задело. Люди не пострадали", - отметил он.

Ранее в оперативном командовании "Юг" известили, что несколько ракет было выпущено только по одному населенному пункту.

"Семь ракет "Смерча" атаковали поселок Радушное Криворожского района. Предварительно, человеческих потерь нет", - говорится в сообщении.

Как писал УНИАН, враг на протяжении последнего времени ежедневно обстреливает Днепропетровскую область, прежде всего - Криворожский район.

5 июля РФ ударила по городу и области семью ракетами в одном из населенных пунктов был "прилет".

6 июля оккупанты попали в сельхозпредприятие, где загорелись склады с зерном. Также под прицел вражеской артиллерии попала Широковская громада. Стреляли прямо по селу Шестерня. Повреждены несколько жилых домов.

В ночь с 6 на 7 июля российские оккупанты снова нанесли удар по Криворожскому району Днепропетровщины.

8 июля российские захватчики обстреляли две общины в Криворожском районе Днепропетровской области.

Под утро 9 июля под утро российские оккупанты обстреляли Ингулецкий район Кривого Рога. Две женщины погибли.

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