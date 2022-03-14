На большинстве направлений, при попытке продвинуться вперед, противник сталкивается с сопротивлением ВСУ и гражданским сопротивлением местного населения.

Российские оккупационные силы все чаще вынуждены переходить к обороне и сдаваться в плен.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18.00 14 марта.

"Оккупационные войска продолжают наступательную операцию против Украины. Главная цель ведения боевых действий на территории нашего государства врагом не достигнута. Получая отпор и неся потери, оккупационные войска все чаще вынуждены переходить к обороне и сдаваться в плен украинским защитникам", – говорится в сообщении.

На большинстве направлений, при попытке продвинуться вперед, противник сталкивается с сопротивлением Вооруженных Сил Украины и гражданским противодействием местного населения.

В то же время, не имея значительных успехов, враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары авиацией, уничтожая объекты военной и гражданской инфраструктуры Украины. В частности, применяются боеприпасы большой мощности и невыборочного действия по жилым районам крупных городов, пренебрегая нормами Международного гуманитарного права.

Напомним, 14 марта начался четвертый раунд переговоров между РФ и Украиной. Среди обсуждаемых вопросов – мир, немедленное прекращение огня и отвод всех войск.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, говоря о ходе переговоров украинской и российской делегаций отметил, что 100% Украина победит, но доподлинно неизвестно, когда именно.

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