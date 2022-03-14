В течение этого времени рабочие подгруппы уточнят отдельные определения.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что у переговорах между российской и украинской делегациями взято техническую паузу до завтра.

Об этом он написал в Twitter.

"В переговорах взята техническая пауза до завтра. Для дополнительной работы в рабочих подгруппах и уточнения отдельных определений. Переговоры продолжаются...", - добавил Подоляк.

14 марта начался четвертый раунд переговоров между РФ и Украиной. Коммуникация тяжело, но идет, прокомментировал Подоляк.

Причина разногласий в том, что у сторон очень разные политические системы. "Украина - это свободный диалог в обществе и обязательный консенсус. Россия - это ультимативное подавление собственного общества", - объяснил Подоляк.

Среди обсуждаемых вопросов - мир, прекращение огня, немедленный отвод всех войск и гарантии безопасности.

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