Переговоры с РФ состоятся в понедельник / фото REUTERS
Третий раунд переговоров между Украиной и Россией состоится в понедельник, 7 марта.
Об этом сообщил член украинской делегации Давид Арахамия.
"Третий раунд переговоров состоится в понедельник", - заявил Арахамия.
Арахамия назвал дату третьего раунда переговоров с РФ / скриншот
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 4 марта, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что третий раунд переговоров между Украиной и РФ может состояться 5 или 6 марта.
В то же время президент России Владимир Путин во время телефонного разговора 4 марта сообщил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что третий раунд переговоров между Украиной и Россией состоится на этих выходных.