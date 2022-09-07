Ковленко назвал российские резервы "биомассой".

Недеформированный и недоукомплектованный третий армейский корпус РФ, скорее всего, компенсирует те подразделения оккупационных войск, которые нуждаются в ротации или выводе. Если их не заменить, они попросту исчезнут

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Насколько он будет эффективен? Ответ прост – исключительно как временная затычка за счет, хоть и неполноценной, но количественной массы. На нечто большее эта биомасса не годится и, уже очень скоро мы с вами в этом сможем убедиться", – уверен эксперт. Видео дня

"По сути, те плацдармы, на которых может оказаться эта биомасса, сейчас удерживаются подразделениями, которые уже давно нуждаются в ротации либо выводе на восстановление боеспособности", – добавил Коваленко.

Третий армейский корпус РФ не доукомплектован

Обозреватель напомнил, что командование ВС РФ планировало развернуть всего четыре армейских корпуса, по одному на каждый военный округ:

"Но, в итоге они ограничились лишь одним. При этом, начав его формирование в мае, они смогли собрать вместо 15,6 тысяч немногим больше 12 тысяч личного состава по состоянию на середину августа. Следует понимать, что собрав сходу 700 единиц техники, у российского командования возникла проблема сбора живой силы".

"Для пополнения состава корпуса использовался разношерстный и весьма токсичный ресурс. Например, дыры младшего офицерского состава затыкали выпускниками военных вузов: из учебной аудитории – сразу в зону боевых действий. Рядовой состав затыкали добровольцами из нищебродских регионов России и наемниками, так называемых ЧВК, набор в которые уже осуществлялся в том числе и из тюрем", – добавил Коваленко.

Как писал УНИАН, когда Россия начала переброску недавно сформированного третьего армейского корпуса. Движение войск и техники было зафиксировано в Ростовской области.

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