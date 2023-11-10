Украинская нация имеет беспрецедентный уровень военного опыта, и подавляющее большинство – это гражданские, вдруг оказавшиеся посреди боевых действий.

Из-за полномасштабного вторжения россиян почти половина украинцев имеют опыт пребывания в зоне ведения боевых действий. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" по заказу Института социологии НАН Украины и предоставленного УНИАН.

Так, опрос показал, что опыт пребывания в зоне боевых действий в той или иной роли имеют 44% опрошенных украинцев.

В стрессовом эмоциональном состоянии высокого уровня сейчас признаются 10% опрошенных. Повышенный уровень стресса имеют 21% респондентов. Остальные 69% "демонстрируют нормальный уровень психологического дистресса", то есть состояния.

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Отмечается, что традиционно главными ресурсами противодействия стрессу являются общение вне основной работы, досуг и работа. И если в общении с близкими действительно проблем нет, то потребность в досуге и работе удовлетворяется гораздо хуже, говорят социологи.

Справочно. Опрос был проведен по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) 6-10 октября 2023 года по методу mixed mode с применением Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI) для рекрутинга респондентов и Computer Assisted Web Interviewing (CAWI) для ответов респондентов по основному блоку анкеты. Финальная выборка составляет 2767 респондентов в возрасте от 18 до 69, которые пользуются смартфоном (ориентировочно – 74% взрослого населения Украины) и сейчас находятся в Украине. Погрешность выборки с доверительной вероятностью 0,95 и учетом дизайн-эффекта составляет ±2,1%. Коэффициент охвата респондентов - 9,5%.

Другие недавние опросы в Украине

Как писал УНИАН, более 60% украинцев считают, что страна может вступить в Евросоюз менее чем за 10 лет. Согласно полученным результатам опроса, пятая часть украинцев - 20,6% убеждены, что Украина вступит в ЕС за два года.

Также мы рассказывали, что в Украине поубавилось ценителей Сталина. Только 9% украинцев считают, что Сталин был великим вождем. В то же время 72% так не считают, а еще 18% колеблются.

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