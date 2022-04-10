Все доказательства по факту обстрела мирного населения Краматорска собраны.

Председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что следственные группы завершили свою работу и зафиксировали 57 погибших и 109 раненых в Краматорске в результате обстрела вокзала оккупантами.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

"На сейчас 57 погибших,... 109 раненых. Раненые в легкой форме – их сразу отправляют домой, все раненые более тяжелые – они уже находятся в безопасном регионе и им оказывается вся необходимая помощь", - сообщил Кириленко.

Он отметил, что все доказательства по факту обстрела мирного населения Краматорска собраны.

"Все доказательства необходимые собраны. Правоохранительные органы при необходимости будут комментировать... Информация, что якобы украинскими войсками была выпущена указанная ракета, это очередное подтверждение фейковости их (российских - УНИАН) СМИ", - сказал председатель Донецкой областной военной администрации.

Трагедия на вокзале в Краматорске: что известно

Как сообщал УНИАН, 8 апреля оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу Краматорска.

В результате удара погибли многие люди, более 100 человек были ранены. Среди погибших есть дети.

По словам главы Донецкой области Павла Кириленко, во время ракетного удара на вокзале находились тысячи людей, ведь там продолжалась эвакуация жителей Донецкой области в более безопасные регионы Украины.

Действия оккупантов квалифицированы по 438 статье Уголовного кодекса - нарушение законов и обычаев войны.

Впоследствии Арестович рассказал, как ВСУ ответили на обстрел краматорского вокзала. Украинские защитники попали по" жирным " объектам оккупантов.