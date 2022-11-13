По его словам, Украина - единственная страна, которая заинтересована в решении этого вопроса.

Экс-министр обороны Молдовы Анатоль Шалару заявил, что Украина - это единственная страна, которая готова воевать за Молдову против России.

В эфире "Эспрессо" он отметил, что Киев заинтересован в решении этого вопроса.

"Единая страна и партнер, который может помочь нам быстро решить вопрос с Приднестровьем, - это Украина. Это единственная страна, которая в случае необходимости будет воевать за Молдову против России, российской армии в Приднестровье. Украина - единственная страна, которая сейчас заинтересована в решении этого вопроса, потому что этот "молдавский Калининград" как нож в спине Молдовы и Украины", - подчеркнул Шалару.

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По словам экс-министра, не нужно преувеличивать значение российского контингента в Приднестровье.

"Их там меньше 2 тыс. военных, из которых только 30% являются россиянами. Эта ограниченная группа российских войск находится там нелегально. К сожалению, наша власть прислушалась к мнению Европы. Германия была единственной страной, которая поддерживала федерализацию Молдовы. У Меркель и Путина была отдельная договоренность по Приднестровью и Молдове. Они хотели поддерживать этот режим там с помощью РФ", - подытожил он.

Молдова и Приднестровье: последние новости

Как писал УНИАН, ранее Министерство иностранных дел Молдовы не разрешило въезд на территорию своей страны российским военным. Речь идет об оперативной группе (ОГРО), базирующейся в Приднестровье.

Российские пропагандисты распространяли манипулятивные заявления так называемого главы МИД непризнанного Приднестровья Виталия Игнатьева о возможной эскалации в регионе. Он заявил, что "возможный выход Молдовы из соглашения 1992 года о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье может привести к военным действиям".

Молдавский вицепремьер-министр по вопросам реинтеграции Олег Серебрян подчеркнул, что независимость непризнанного Приднестровье не сможет решить проблему в регионе.

Россия пыталась заставить жителей Приднестровья подписать контракты с армией РФ через кадровый голод, однако ничего не вышло.

Сейчас признаков формирование наступательных группировок в этом регионе не обнаружено.

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