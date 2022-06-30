Известно, что во время одно из боев на один из взводных опорных пунктов вышло около 60-70 бойцов спецподразделения СОБР "Ахмат".

Командир подразделения 81-й бригады ДШВ ВС Украины Сергей М. рассказал об обороне важных населенных пунктов Луганщины: Рубежного, Северодонецка и Лисичанска.

Как рассказал украинский военный, его подразделение во взаимодействии с другими силами обороны Украины оборонял и уничтожал господствующие силы российских оккупантов на Луганщине.

По его словам, во время одно из боев на один из взводных опорных пунктов вышло около 60-70 бойцов спецподразделения СОБР "Ахмат" из Чеченской Республики.

"На один из взводных опорных пунктов вышло около 60-70" кадыровцев "подразделения"Ахмат". Мой комроты осуществил перегруппировку. С начала боя "бойцы рамзана" потеряли 10 убитыми и 8 – ранеными. Представьте себе, аэромобильное-десанте отделение зашло во фланг наемников и нанесло им значительные потери", - рассказал офицер.

""Черные" (наемники одеты в черную униформу - ред.) вынуждены были отступать, а точнее бежать", – вспоминает офицер.

Командир гордится своими подчиненными. Он с гордостью вспоминает, как его командиры отделений, главные сержанты взводов и рот уничтожали технику и личный состав захватчиков "на ноль". А один его воин-десантник – мог уничтожить целое парашютно-десантное отделение оккупантов.

"Десантно-штурмовые войска – это доверие друг к другу. Ты постоянно знаешь, что люди, которые тебя окружают, они всегда стоят в одном строю. И неважно, какие бы обстоятельства ни складывались, любой десантник ценой собственной жизни - всегда поддержит другого. Вот это и есть ДШВ", - заключает Сергей М.

Отметим, по официальным данным Генштаба с начала войны 24 февраля 2022 ВСУ удалось уничтожить 35600 российских оккупантов. По информации из открытых источников, в боях против украинской армии чаще всего погибают солдаты с Бурятии и Дагестана.

Вас также могут заинтересовать новости: