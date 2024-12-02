В Тернополе в результате российской дроновой атаки загорелся жилой дом. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал:

"Враг снова атаковал Тернополь дронами. Есть возгорание в жилом доме. На месте работают соответствующие службы. Все детали - позже. Тревога продолжается. Находитесь в безопасном месте до отбоя".

Начальник Тернопольской областной военной администрации Вячеслав Негода написал на своей странице в социальной сети Facebook, что в результате попадания "шахеда" в дом погиб человек, есть раненые.

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"Проводятся работы по тушению пожара и эвакуации жителей дома и их размещения. По состоянию на данный момент 1 человек погиб, другие ранены (данные предварительные). Работы продолжаются", - сообщил он.

В 02:39 Надал сообщил, что российский дрон влетел в верхний этаж многоэтажки. Есть погибшие и пострадавшие, спасатели тушат пожар.

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