Термобарические средства поражения считаются в своей категории самыми мощными, отметил обозреватель.

Россияне целенаправленно устанавливают термобарические боевые части на дроны Shahed-131/136, чтобы в разы повысить показатель разрушений и жертв, отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Shahed-131/136 применяются преимущественно по тыловой Украине, и в большинстве случаев жертвами этих дронов-камикадзе становятся гражданские лица. То есть, Shahed-131/136 - это не оружие, а средство террора. В свою очередь, термобарические средства поражения считаются в своей категории самыми мощными, не ядерного типа", - написал эксперт.

По его словам, при всех недостатках ТОС-1А "Солнцепек" её реактивный снаряд МО.1.01.04М - самое мощное в своей весовой категории средство поражения.

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"То есть, россияне целенаправленно устанавливают настолько опасные боевые части на Shahed-131/136, чтобы... в разы повысить показатель разрушений и жертв. Напомните мне, пожалуйста, как это называется? Может, в ООН помогут с правильным ответом?" - спросил Коваленко.

Термобарические заряды на Shahed

Напомним, ранее сообщалось, что россияне якобы использовали против Украины дроны-камикадзе Shahed-136 с термобарической боевой частью. Сообщалось, что это создает новую значительно большую опасность от такого оружия.

Ведь термобарический тип заряда имеет совсем другой принцип действия, чем обычная взрывчатка. И главная опасность здесь не в площади поражения, а в невозможности скрыться от взрыва.

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