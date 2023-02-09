Британские основные боевые танки Challenger 2 будут доставлены в Украину авиакомпанией Royal Air Force.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Facebook. "Имел за честь воспользоваться услугами авиакомпании Royal Air Force. Вскоре этим или подобным бортом в Украину полетят танки Challenger...", - подчеркнул он.
Глава МИД добавил, что эта же авиакомпания доставит на украинскую землю другие вещи, крайне вредные для российских захватчиков.
Помощь Украине от Британии-что надо знать
Как сообщал УНИАН, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон, где его встретил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
14 января Сунак подтвердил передачу Украине танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем.
Сунак подчеркнул, что он и все правительство Великобритании будут интенсивно работать с международными партнерами, чтобы быстро оказать такую поддержку, которая позволит Украине выиграть войну и обеспечить длительный мир.
Справка УНИАН. Royal Air Force (Королевские воздушные силы Великобритании) - это британские воздушные силы, они являются составной частью вооруженных сил Британии.