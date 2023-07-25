Настолько "усиленный" динамической защитой российский Т-62М обозреватель видит впервые.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко показал очередной "усовершенствованный" российский танк, на это раз Т-62М.

"Тот самый случай, когда страх и карго-культ едины в своём суицидальном порыве безумства", - отметил он.

При этом Коваленко указал, что фото сделано было несколько месяцев назад, но "настолько "усиленный" динамической защитой российский Т-62М" он видит впервые.

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"Интересно, он вообще хоть на ходу, после такой нагрузки?" - задался вопросом обозреватель.

Потери России в Украине - данные Генштаба ВСУ

Напомним, общие боевые потери России в Украине 2 февраля 2022 по 24 июля 2023 ориентировочно составляют около 242620 человек личного состава. За последние сутки украинские бойцы ликвидировали еще не менее 660 захватчиков.

Также Россия потеряла на поле боя в Украине: танков - 4162, боевых бронированных машин ‒ 8118, артиллерийских систем - 4675, РСЗО - 697, средств ПВО - 452, самолетов/вертолетов - 315/310.

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