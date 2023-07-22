Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужний показал видео эффектной работы украинских артиллеристов, которые успешно уничтожают оккупантов на передовой.
"Сокрушительное огневое поражение противника осуществили артиллеристы 45-й отдельной артиллерийской бригады ВС Украины по результатам разведки целей, которую провели воины 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко", – говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно, как украинские артиллеристы точным выстрелом уничтожают российский танк Т-80.
Ситуация на фронте
В Министерстве обороны Украины сегодня заявили, что на всем фронте военная инициатива перешла в руки украинской армии. По словам замминистра обороны Владимира Гаврилова, россияне попытались в районе Купянска переломить ситуацию, но попытка не удалась – ВСУ продолжают удерживать инициативу.
Сегодня на фронте в Запорожской области четверо российских пропагандистов попали под артиллерийский обстрел. В результате один погиб, еще трое получили ранения. Как заявили в Министерстве обороны РФ, пропагандисты приехали снимать репортаж про применение Украиной кассетных боеприпасов и в итоге попали под удар именно этими боеприпасами.