Украинские артиллеристы показали высший класс, как одним снарядом поразить танк.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужний показал видео эффектной работы украинских артиллеристов, которые успешно уничтожают оккупантов на передовой.

"Сокрушительное огневое поражение противника осуществили артиллеристы 45-й отдельной артиллерийской бригады ВС Украины по результатам разведки целей, которую провели воины 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко", – говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как украинские артиллеристы точным выстрелом уничтожают российский танк Т-80.

Ситуация на фронте

В Министерстве обороны Украины сегодня заявили, что на всем фронте военная инициатива перешла в руки украинской армии. По словам замминистра обороны Владимира Гаврилова, россияне попытались в районе Купянска переломить ситуацию, но попытка не удалась – ВСУ продолжают удерживать инициативу.

Сегодня на фронте в Запорожской области четверо российских пропагандистов попали под артиллерийский обстрел. В результате один погиб, еще трое получили ранения. Как заявили в Министерстве обороны РФ, пропагандисты приехали снимать репортаж про применение Украиной кассетных боеприпасов и в итоге попали под удар именно этими боеприпасами.

Вас также могут заинтересовать новости: