Точным выстрелом артиллеристы подбили танк врага / скриншот

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужний показал видео эффектной работы украинских артиллеристов, которые успешно уничтожают оккупантов на передовой.

"Сокрушительное огневое поражение противника осуществили артиллеристы 45-й отдельной артиллерийской бригады ВС Украины по результатам разведки целей, которую провели воины 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко", – говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как украинские артиллеристы точным выстрелом уничтожают российский танк Т-80.

Ситуация на фронте

В Министерстве обороны Украины сегодня заявили, что на всем фронте военная инициатива перешла в руки украинской армии. По словам замминистра обороны Владимира Гаврилова, россияне попытались в районе Купянска переломить ситуацию, но попытка не удалась – ВСУ продолжают удерживать инициативу.

Сегодня на фронте в Запорожской области четверо российских пропагандистов попали под артиллерийский обстрел. В результате один погиб, еще трое получили ранения. Как заявили в Министерстве обороны РФ, пропагандисты приехали снимать репортаж про применение Украиной кассетных боеприпасов и в итоге попали под удар именно этими боеприпасами.

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