Главнокомандующий Вооруженных сил Украины посетил на востоке участок обороны фронта, где враг может продвинуться.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что посетил боевые позиции двух бригад на востоке и совместно с командирами принял решение, чтобы не дать российским оккупантам прорвать украинскую оборону на востоке. Об этом Сырский сообщил в Telegram.

"Сегодняшний день начал с перемещения в район операции на направление активных действий противника. Поработал в двух бригадах, где постепенно осложняется обстановка и есть угроза продвижения вражеских подразделений в глубину наших боевых порядков", - сообщил Сырский.

Как отметил Главнокомандующий ВСУ, после детального анализа и оценки обстановки вместе с командирами и офицерами штаба были приняты все необходимые решения по усилению резервами, боеприпасами, средствами РЭБ указанных воинских частей, что в дальнейшем обеспечит устойчивость украинской обороны на этом участке фронта.

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Он добавил, что в целом, оперативная обстановка на Восточном фронте остается сложной, так как противник продолжает вести наступательные действия, сосредотачивая основные усилия в районах таких населенных пунктов как Терны, Ивановское, Бердичи, Тоненькое, Вербово и Роботино.

В то же время, как подчеркнул Сырский, вероятно, что в результате высокого уровня потерь, активность врага на других участках фронта заметно снизилась.

"Это произошло благодаря вовремя принятым управленческим решениям на усиление обороны данного участка фронта, своевременной замены частей, утративших боеспособность, а также благодаря мужеству и стойкости наших воинов", подчеркнул Сырский.

При этом, за две недели жестких боев противник понес чрезвычайно высокие потери.

"Однако, все населенные пункты, которые он пытался захватить, остались под нашим контролем", - уверяет Сырский.

Сырский

По его словам, вместе с Министром обороны Украины Рустемом Умеровым были вручены государственные и ведомственные награды украинским военнослужащим, которые отличились в боях с российским агрессором.

"Вместе с тем, остается достаточно вопросов, которые необходимо решать на месте, поэтому продолжаем нашу работу. Мы победим!", - заявил Сырский.

Война в Украине - последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, в утренней сводке Генерального штаба ВСУ за минувшие сутки говорилось о том, что за прошедшие сутки, 12 марта, на фронте между ВСУ и российскими оккупантами произошло 91 боевое столкновение. Горячее всего на фронте было на Авдеевском, Новопавловском и Ореховском направлениях.

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