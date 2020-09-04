Российский священнослужитель в 2014 году присоединился к 11-му отдельному мотострелковому полку "Восток" так называемой "ДНР"

СБУ сообщила о подозрении российскому священнику, который допрашивал украинских пленных террористической организации «ДНР».

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

Следствие установило, что священнослужитель одной из конфессий служил в одном из храмов Донецка. В 2014 году он присоединился к 11-му отдельному мотострелковому полку «Восток» так называемой «ДНР» как военный капеллан и полковой священник. Затем он был «повышен» до помощника командира по работе с верующими боевиками.

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Находясь на этой должности, «служитель церкви» неоднократно принимал участие в допросах украинских пленных и пытках, а также давал указания относительно незаконного заключения граждан.

Террористу заочно сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

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Автор: Денис Прядко