СБУ сообщила о подозрении российскому священнику, который допрашивал украинских пленных террористической организации «ДНР».
Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.
Следствие установило, что священнослужитель одной из конфессий служил в одном из храмов Донецка. В 2014 году он присоединился к 11-му отдельному мотострелковому полку «Восток» так называемой «ДНР» как военный капеллан и полковой священник. Затем он был «повышен» до помощника командира по работе с верующими боевиками.
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Находясь на этой должности, «служитель церкви» неоднократно принимал участие в допросах украинских пленных и пытках, а также давал указания относительно незаконного заключения граждан.
Террористу заочно сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
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