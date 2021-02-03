Сегодня обстрелов в районе ООС не зафиксировано.

За прошедшие сутки в районе проведения ООС на Донбассе зафиксировано восемь вражеских обстрелов, погиб украинский воин.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба ООС.

В частности, огонь боевики открывали в районе Пивденного, применив минометы 120-го калибра, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также вражеские обстрелы были слышны вблизи Шумов - там "работал" снайпер террористов.

Читайте такжеНа Донбассе во время дежурства пропал украинский военный: стали известны детали инцидента

"В результате выстрела снайпера получил тяжелое ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Защитнику была оказана медицинская помощь, но, к сожалению, спасти его не удалось. Командование Операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина", - говорится в сводке.

Другие обстрелы зафиксированы возле Крымского, Зайцево и Павлополя, а в районе Водяного зафиксирован еще один снайпер.

"Также, неподалеку Авдеевки был зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, который сбросил два выстрела ВОГ-17 недалеко от позиций Объединенных сил. Умелыми действиями наших воинов, беспилотник врага был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - сообщили в штабе.

С начала текущих суток обстрелов в районе ООС не зафиксировано.

Война на Донбассе: важные новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован