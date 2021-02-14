Ситуация на Донбассе на утро 14 февраля / ООС
За минувшие сутки, 13 февраля, боевики РФ дважды нарушили режим прекращения огня на востоке Украины.
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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, враг вел огонь по украинским позициям с подствольных гранатометов. Такое же оружие противник использовал против украинских защитников и недалеко от Старогнатовки.
На обстрелы со стороны противника украинские подразделения давали адекватный ответ. Боевых потерь в рядах ОС не было.
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