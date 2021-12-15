Всего за прошедшие сутки зафиксировано 7 нарушений режима "тишины" со стороны оккупантов.

В минувшие сутки, 14 декабря, на Донбассе был ранен украинский военный.

"В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести", - говорится в утреннем сводке штаба о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 15 декабря.

В целом за прошедшие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Читайте такжеВ СНБО допустили компромиссы с Россией и назвали условияТак, вблизи Новолуганска боевики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В направлении Новотошковского осуществили обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. В районе Авдеевки и Гранитного вели огонь из минометов калибра 120 мм.

В сторону Старогнатовки оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Новомихайловки российские наемники применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Неподалеку от Водяного совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Кроме того, по состоянию на 7:00 15 декабря со стороны российско-оккупационных войск штаб ООС зафиксировал 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В направлении Первомайского оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

"Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - отметили в штабе.

Как сообщал УНИАН, по данным украинской разведки, командование Вооруженных сил РФ наращивает меры по повышению готовности к выполнению задач оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

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Автор: Катерина Комолова