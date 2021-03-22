За минувшие сутки, 21 марта, боевики РФ на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил от вражеских обстрелов нет.
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Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС. Отмечается, что вблизи Водяного оккупанты открывали огонь по украинским защитникам из минометов 82-го калибра.
Возле Лебединского противник совершил обстрел позиций ОС из ручных противотанковых гранатометов.
С начала текущих суток, 22 марта, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Неподалеку Богдановки вооруженные формирования РФ обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов.
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