Армию оккупантов хотят вооружить советской техникой, которая еще есть у африканских стран.

Российская армия столкнулась с большим дефицитом вооружения. Кремль покупает старые образцы техники у африканских стран.

Подробности рассказал российский оппозиционер и экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков.

"Я думаю, потенциал иссяк. Россия, как нищий, бегает по всему миру и собирает остатки каких-то вооружений. Я слышал, что они добрались до Африки и там скупают древнюю технику времен Советского Союза. Они берут эту технику, ремонтируют на заводах и бросают в бой. Там пушки, которые я еще видел в 1979 году, когда проходил службу в армии. Причем конструкция пушки 1943 или 1947 года. Ищут все что можно", - сказал Гудков.

Политик добавил, что руководитель оккупационных российских войск в Украине Сергей Суровикин может хмурить брови и говорить громкие слова, но воевать нечем.

"Что они могут сделать? Ну могут вооружить солдат легким стрелковым оружием и бросить на север Украины, чтобы отвлечь ВСУ от деоккупации Херсонщины. Но они все равно готовятся бежать из Херсона. Это наиболее очевидный вариант. Чиновники уже вывезли оттуда свои семьи", - заявил Гудков.

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