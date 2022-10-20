Российская армия столкнулась с большим дефицитом вооружения. Кремль покупает старые образцы техники у африканских стран.
Подробности рассказал российский оппозиционер и экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков.
"Я думаю, потенциал иссяк. Россия, как нищий, бегает по всему миру и собирает остатки каких-то вооружений. Я слышал, что они добрались до Африки и там скупают древнюю технику времен Советского Союза. Они берут эту технику, ремонтируют на заводах и бросают в бой. Там пушки, которые я еще видел в 1979 году, когда проходил службу в армии. Причем конструкция пушки 1943 или 1947 года. Ищут все что можно", - сказал Гудков.
Политик добавил, что руководитель оккупационных российских войск в Украине Сергей Суровикин может хмурить брови и говорить громкие слова, но воевать нечем.
"Что они могут сделать? Ну могут вооружить солдат легким стрелковым оружием и бросить на север Украины, чтобы отвлечь ВСУ от деоккупации Херсонщины. Но они все равно готовятся бежать из Херсона. Это наиболее очевидный вариант. Чиновники уже вывезли оттуда свои семьи", - заявил Гудков.
Российская армия: главные проблемы
- Британская разведка подтвердила, что рашисты истощены, у них не хватает боеприпасов.
- Армия оккупантов скоро может почувствовать дефицит горючего.
- У россиян также иссякают ракеты.
- Эксперт ранее дал прогноз, когда у России закончатся боезапасы.