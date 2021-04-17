Наев отметил, что Вооруженные силы всегда рассматривают возможные варианты действий противника, включая худшие.

Командующий Объединенных Вооруженных сил Сергей Наев подтвердил рост уровня военной угрозы на границе с Россией, но о подготовке к нападению речь не идет.

Об этом он заявил в эфире Свободы Савика Шустера.

По его словам, сейчас "критическая линия не перейдена".

"Мы в настоящее время не видим создания наступательных группировок", – ответил Наев.

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Он отметил, что Вооруженные силы всегда рассматривают возможные варианты действий противника, включая худшие.

"С 2015-2016 годов вокруг Украины находились 28 батальонов тактических групп, которые вместе с ВС РФ на территории оккупированного Крыма и российско-оккупационными войсками в ОРДЛО составляли 88 тысяч 900 человек. Прибыли дополнительные батальоны тактической группы, их сейчас 47. Общая численность составляет 103 тысячи 200 человек. Мы еще ждем приближения около 9-10 батальонов тактических групп. Общая численность составит 110 тысяч человек ВС РФ", – уточнил Наев.

Командующий подчеркнул, что ВСУ отрабатывают отражение значительно большей численности врага.

По его словам, военные сейчас занимаются сдерживанием эскалации вокруг государственной границы.

Однако Наев признал, что один из признаков подготовки к враждебным действиям является развертывание военных госпиталей, ранее фиксировавших СМИ на территории России, близкой к границе с Украиной. Но отметил, что для наступления противник создает прежде всего ударные группировки.

"В настоящее время таких признаков (для наступления – УНИАН) нет. Такие подразделения находятся в базовых лагерях, на полигонах и осуществляют "демонстрацию силы", – ответил Наєв.

Стягивание войск РФ к границе Украины

30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.

В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, это вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.

1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия может попробовать продвинуть свои войска вглубь территории Украины, а также готовится провоцировать Украину на военный ответ.

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Автор: Яна Ставская