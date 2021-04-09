Руслан Хомчак сообщил, что сейчас наблюдается увеличение количества обстрелов со стороны боевиков на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказал, насколько серьезна ситуация на востоке нашего государства и границе с РФ.

Об этом он рассказал в эфире ток-шоу "Право на владу".

Хомчак подчеркнул, что ситуация на востоке Украины уже седьмой год каждый день является очень серьезной. Также он сообщил, что сейчас наблюдается увеличение количества обстрелов со стороны боевиков на Донбассе.

"Сказать, что сегодня сжимается кольцо вокруг Украины - это, наверное, будет преувеличенное определение. Потому что за пределами границ Украины мы видим наращивание войск РФ, которые они перемещают из разных уголков России под видом проведения учений. Но сегодня то количество характеризуется тем, чтобы сказать, что уже сжимается кольцо и какая - то ситуация безвыходная, - нет, это не так", - отметил он.

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Главнокомандующий ВСУ заверил, что ситуация контролируемая, а украинские военные готовы реагировать на обострение ситуации на территории ОРДЛО, так и вдоль всей украинско-российской границы.

"На все провокации, на все действия противника у нас спланированы соответствующие меры по немедленному реагированию", - заверил Хомчак.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще стянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с задействованием инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

В Пентагоне отреагировали на стягивание войск РФ к границе с Украиной. Там заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

Также США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной.

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Автор: Олег Давыгора