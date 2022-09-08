По его словам, война находится в критической точке, так как Россия начала терять контроль над ранее захваченными территориями.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война в Украине приближается к поворотному моменту.

Об этом сообщает Associated Press.

"Нам нужно как минимум подготовиться к этой зиме, потому что нет никаких признаков того, что Россия отказывается от своей цели взять под контроль Украину", - объяснил генсек.

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Столтенберг обратился к общественности в западных странах с призывом сохранять веру в усилия Украины и других стран. По его словам, война находится в критической точке, так как Россия начала терять контроль над ранее захваченными территориями.

"Война в Украине приближается к поворотному моменту, когда мы видим, что российское наступление на Донбассе остановилось. Мы видим, что украинцы смогли дать отпор, нанести удар в ответ и отвоевать часть территории", - подытожил генсек НАТО.

Как ранее сообщал УНИАН, наступление Вооруженных сил Украины на юге – это начало переломного этапа войны.

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