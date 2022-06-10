Компания перенесла в "облако" миллионы гигабайтов важных данных.

Платформа облачных вычислений Amazon Web Services помогла украинским министерствам и частным компаниям перенести более десять петабайт (десять миллионов гигабайт) данных на безопасные серверы после вторжения России в Украину.

Об этом говорится в блоге компании.

"AWS добавила более 10 петабайт (10 миллионов гигабайт) важных данных из 27 украинских министерств, 18 украинских университетов, крупнейшей школы дистанционного обучения K–12 (обслуживает сотни тысяч детей-переселенцев), а также десятков других компаний частного сектора. Сейчас существует 61 миграция государственных данных на AWS, и ожидается, что их будет еще больше", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что до войны украинское законодательство требовало, чтобы определенные государственные данные и данные частного сектора хранились на серверах, которые физически расположены в Украине.

Однако за неделю до российского вторжения в Украину украинский парламент принял закон, позволяющий перемещать данные правительства и частного сектора в "облако". Для этого украинское руководство объявило публичный призыв о помощи. Amazon Web Services (AWS) была одной из первых организаций, которые откликнулись.

На третий день войны специалисты AWS начали вывозить эти данные в специальных устройствах для вычисления, переноса и хранения данных AWS Snowball.

"AWS имеет честь работать вместе с украинским правительством и другими частными и общественными организациями для поддержки народа Украины. Мы продолжим помогать и предоставлять наши технические знания и услуги тем, кто в них нуждается", – добавили в пресс-службе.

Справка УНИАН. Amazon Web Services (AWS) является дочерней компанией Amazon.com, которая предоставляет платформу облачных вычислений в аренду частным лицам, компаниям и правительствам на основе платной подписки.

Как сообщал УНИАН, украинская IT-армия с начала войны атаковала более 1800 российских онлайн-ресурсов. Среди самых успешных кейсов есть слом Rutube на 9 мая и остановка работы российской национальной системы маркировки товаров и сервиса "1С".

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