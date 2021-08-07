32-летний Ярослав Семеняка был родом из Конотопского района Сумской области. Он служил по контракту с июня 2020 года.

Сегодня, 7 августа, в результате вражеского обстрела вблизи Песок на Донбассе погиб Ярослав Семеняка, уроженец Конотопского района Сумской области.

Как сообщает пресс-служба Сумской облгосадминистрации, он служил по контракту в ВСУ с июня 2020 года.

"В зоне ООС погиб наш земляк − 32-летний боец из Конотопского района Ярослав Семеняка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что младший сержант воинской части А1376 погиб 7 августа в результате вражеского обстрела из ПТУР ВОП "Пассат" в районе поселка Пески.

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Сумская областная государственная администрация выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего героя.

Как сообщал УНИАН, с начала суток 7 августа оккупанты на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб один украинский воин, еще один ранен.

"Сегодня, 7 августа, российские наемники, коварно нарушая требования минских договоренностей, применили противотанковую управляемую ракету по автокрану, который оказывал помощь местным жителям по восстановлению поврежденной гражданской инфраструктуры в населенном пункте Пески", - говорилось в сообщении 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского.

Автор: Тамара Отовская