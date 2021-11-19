У военного остались мать, жена и ребенок.

В пятницу, 19 ноября, в районе ООС на Донбассе из-за обстрела оккупантов погиб украинский военный, старший солдат Уберт Мрачковский.

Об этом сообщила пресс-служба Командования Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Погибшему Уберту Мрачковскому было 33 года. Он был военнослужащим 8-го отдельного полка специального назначения ССО ВСУ.

"Грустно терять друзей. Горько терять собрата. Еще хуже терять того, с кем в свое время, прошел долгий путь военной службы и проходил до того самого трагического момента", - сказано в сообщении.

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Уберт Мрачковский был снайпером, участвовал в боях за Саур-могилу в составе 51-й отдельной механизированной бригады, пишет "Новинарня".

3 ноября 2015 года он был награжден орденом "За мужество" III степени. Мрачковского называли "одним из самых результативных снайперов" полка ССО.

Друг погибшего военного Виталий Блонский написал в соцсети, что у военного остались мать, жена и ребенок.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий. Оккупанты вели огонь в направлении Марьинки, Лопаскино, Прицепиловки.

Автор: Олег Давыгора