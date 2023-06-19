Перераспределение политических элит в РФ уже началось, по мнению советника главы ОП Михаила Подоляка.

Деятельность Евгения Пригожина в конечном итоге может привести к гражданской войне на территории России. Главарь ЧВК "Вагнер" первым среди российских олигархов осознал неизбежность краха РФ.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью РБК-Украина назвал Пригожина "сталкером, который начал перераспределение политических элит в РФ".

"Это не спектакль медийный точно. Это точно приведет к мощной смуте, потому что уже историческое время в России - войти в смутное время. Это, опять же, объективный процесс, потому что у них практически нет времени скорректировать те действия, которые могли бы обезопасить их лично. Это уже видно, и поэтому Пригожин просто первым из многих обозначил другую реальность. В этой реальности будет огромное количество подобных групп, которые между собой попытаются договориться о новом элитном консенсусе и сформировать транзитивную власть в Российской Федерации после Путина", - сказал Подоляк.

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