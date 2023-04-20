Аналитики отметили, что вероятно, "вагнеровцы" в Бахмуте захватили район, где находится городская больница № 2.

Российские оккупанты проводили наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях.

Об этом говорится в новом обзоре Института изучения войни (ISW). Аналитики отметили, что вероятно, "вагнеровцы" на северо-западе Бахмута захватили район к северу от улицы Веселая, включая территорию бахмутской больницы № 2. При этом в обзоре опровергнуты данные о том, что город захвачен российскими оккупантами на 90%. По их оценкам, эта цифра сейчас около 87,9% территории.

Также в отчете указано, что по некоторым данным, российские оккупанты используют авиабомбы ФАБ для уничтожения украинских укрепрайонов в Бахмуте.

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Кроме того, аналитики указали, что российские войска продолжали наземные атаки вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк, однако наступательные действия возле самой Авдеевк были безуспешными. Также провалились наступления россиян возле Угледара.

Ситуация в Бахмуте

Для захвата города наемники ЧВК "Вагнер" и регулярные российские войска укрепили сотрудничество. Они пытаются продвигаться и захватывать районы города. Однако украинские военные держат позиции.

По данным на 19 апреля в Бахмуте ожесточенные бои шли в районе железнодорожной станции в центре города.

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