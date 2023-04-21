Как говорится в сводке, наемники "Вагнера" пытались продвинуться к шоссе 0506 или к так называемой "трассе жизни", которая проходит через Хромово в Бахмут.

Российские оккупанты ведут штурмовые операции в Бахмуте и его окрестностях, а именно в районе Хромово.

Об этом говорится в свежей сводке Института изучения войны (ISW). Там отметили, что по некоторым данным, регулярные войска пытались продвинуться к Ступочкам в 14 км к юго-западу от Бахмута, в то время как "вагнеровцы" продолжали атаки из центральной, южной и северной частей Бахмута.

Как говорится в сводке, наемники "Вагнера" пытались продвинуться к шоссе 0506 или к так называемой "трассе жизни", которая проходит через Хромово в Бахмут и которое ВСУ используют в качестве наземной линии связи с Бахмутом. "На кадрах с геолокацией, опубликованных 20 апреля, видно, как украинские силы обстреливают российские позиции к северо-западу от Хромового", - говорится в обзоре ISW.

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Ситуация в Бахмуте

Военно-политический обозреватель, OSINT-эксперт Александр Коваленко сообщил, что российские оккупанты, вероятно, прорвались к так называемой "трассе жизни" ВСУ 0506 в Бахмуте и заняли позиции на расстоянии ведения стрелкового огня.

Также 20 апреля в Институте изучения войны сообщили, что Бахмут оккупирован на около 87,9%. "Вагнеровцы", вероятно, захватили район к северу от улицы Веселая, включая городскую больницу №2.

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