Трехдневная поездка китайского лидера в Москву закончилась, но ее последствия пока не очевидны.

Уставшее от войны в Украине мировое сообщество может согласится на "мирный план" Китая, предлагающий "заморозить" территориальные захваты России. Это вызывает определенное беспокойство в Вашингтоне, пишет Bloomberg.

Отмечается, что главным лейтмотивом "мирных инициатив" Китая являются призывы к немедленному прекращению огня в Украине и началу мирных переговоров.

"США и их союзники считают, что это позволит Владимиру Путину "заморозить" территориальные приобретения России", – пишет издание.

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В Вашингтоне опасаются, что призывы китайского лидера Си Цзиньпина могут прийтись по вкусу тем странам, которые страдают от глобальных экономических последствий этой войны. Например, такие крупные страны, как Индия и Бразилия, до сих пор избегают делать выбор между Россией и поддержкой Украины.

Параллельно Москва пытается привлечь на свою сторону страны Африки. Сам же Китай оказывает России существенную экономическую поддержку.

"Его стремительный рост торговли с Россией и закупки ископаемого топлива помогли финансировать военную машину Путина. Поездка Си в Москву на этой неделе только укрепила обязательства двух стран в рамках "партнерства без ограничений", – пишет издание.

Отмечается, что Китай может отказаться от попыток наладить нормальные отношения с США и окончательно встанет на сторону России.

"Си, который недавно получил беспрецедентный третий срок правления, похоже, решил, что на международной арене Китай должен идти своим путем", – говорится в статье.

Поездка Си Цзиньпина в Москву

На этой неделе лидер Китая Си Цзиньпин совершил трехдневный визит в Москву, что получило максимально широкий резонанс во всем мире. Ожидания от визита были полярными – от заключения договоренностей по поставке оружия в РФ до принуждения России к выводу войск из Украины.

На публику в ходе визита подавались лишь бессодержательные заявления, состоящие из обтекаемых формулировок. Например, Си Цзиньпин заявил, что власти большинства стран поддерживают ослабление напряженности, а также выступают за мирные переговоры. Он указал, что "конфликты, в конце концов, решаются путем диалога и переговоров".

В Москве в свою очередь заявили, что им "нравится" китайский "мирный план" по Украине и что он может стать "основой мирного урегулирования".

В похожем ключе лидеры РФ и Китая высказались о двусторонних отношениях. Отсутствие конкретных договоренностей многие аналитики посчитали признаком провала переговоров. Путин не получил не только оружия, но даже расширения торговли. Также отмечается, что Си Цзиньпин, хотя и призывал к миру, так и не выразил четкой поддержки России в ее войне против Украины.

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