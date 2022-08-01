Президент Франции подчеркнул, что Украина должна и в дальнейшем сохранить способность сопротивляться вооруженной российской агрессии.

Президент Франции Эммануэль Макрон отмечает, что российская армия должна знать, что совершенные ею военные преступления в Украине не останутся безнаказанными.

Об этом Макрон написал на украинском языке в социальной сети Facebook.

"Украина, которая сопротивляется вооруженной российской агрессии, должна и в дальнейшем сохранить эту способность", - заявил Макрон.

В этой связи, президент Франции отметил, что заверил президента Владимира Зеленского в том, что Франция продолжит поддержку Украины.

"Российская армия должна знать, что военные преступления, совершенные в Украине, не останутся безнаказанными. Команда французских экспертов уже оказывает квалифицированную помощь на месте, и мы безвозмездно передали Украине мобильную лабораторию для анализов ДНК", - подчеркнул Макрон.

Также он добавил, что отправка сегодня из Одесского порта корабля с украинским хлебом - это хорошая новость.

"Европейцы будут работать над увеличением экспортных перевозок сухопутными и речными путями", - заявил президент Франции.

Как сообщал УНИАН, сегодня в ОПУ сообщили, что во время телефонного разговора Макрон и Зеленский обсудили макрофинансовую поддержку Украины, наращивание экспорта украинского зерна, расширение антивоенной коалиции и тому подобное.

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